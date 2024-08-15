Если операция Вооружённых сил Украины потерпит крах в Курской области, то президенту Украины с истёкшими полномочиями в мае 2024 года Владимиру Зеленскому уже ничто не сможет помочь устоять против Российской Федерации. Об этом в социальных сетях заявил украинский журналист, телеведущий, блогер, депутат Верховной рады Александр Дубинский, который на данный момент пребывает в следственном изоляторе.
Дубинский решил дать комментарий по поводу публикации аналитика Андреаса Умланда в американском издании со штаб-квартирой в столице США Foreign Policy. Он выразил поддержку тезису автора материала, который заключался в том, что президент Украины по версии Запада захотел поиграть в "азартную игру" из-за натиска со стороны его союзников по поводу мирных переговоров.
Политический деятель Украины сообщил, что если операция Вооружённых сил Украины в Курске окончится провалом, то президенту Украины с истёкшими полномочиями в мае 2024 года уже ничего не сможет помочь.
Фото: Flickr / President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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