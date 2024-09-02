Bild: ВСУ в ДНР не могут сдержать удары России из-за атаки на Курскую область

Армейские части ВСУ в Донбассе не в состоянии устоять перед наступлением Российской Федерации по причине отправления наилучших частей в атаку на Курскую область. Об этом информировал крупнейшую в ФРГ газету-таблоид Bild эксперт в военной области Нико Ланге.

Как заявил эксперт, столица и крупнейший по населению город Украины делает более слабыми свои наилучшие боевые отделения на востоке своего государства, дабы приобрести возможность продвигаться вперёд в одном из субъектов Российской Федерации — Курской области. Плохо укомплектованные украинские армейские части в Донбассе не в состоянии сопротивляться России.

Помимо этого, аналитик акцентировал внимание на том, что сопровождающееся успехом наступление РФ на Красноармейском направлении в ДНР и вынужденный комплекс мероприятий по организованному вывозу людей из города в Московской области — Красноармейска — заставляют сомневаться во всём военном плане столицы Украины, которая возложила все надежды на авантюрное нападение на субъект РФ.

Фото: commons. wikimedia. org / PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY (Creative Commons Attribution 4.0 International license)