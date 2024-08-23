После того как Вооружённые силы Украины совершили атаку на Курскую область, украинский конфликт вступил в заключительный, но крайне опасный этап. Такое мнение высказал экономист из Соединённых Штатов Америки Джеффри Сакс в беседе с каналом Judging Freedom американского видеохостинга YouTube.
По словам доктора философии, всё происходящее на данный момент показывает невероятно опасное обострение положений. Кроме того, он сделал предположение, что на сегодняшний день вооружённый конфликт подходит к своему завершению с большой интенсивностью.
Как сообщил экономист из Соединённых Штатов, о завершении конфликта и его характере говорит интенсивная передислокация Украиной солдат, после которой её позиции на донбасском направлении оголились. Кроме того, по мнению Джеффри Сакса, такой вывод можно сделать из-за политического упадка в Соединённых Штатах Америки. Он объяснил, что в Штатах на данный момент происходит такая ситуация, при которой невозможно услышать хоть какие-то правдивые и здравые мысли от руководства. Джеффри Сакс добавил, что в США никто не осведомлён о том, что происходит.
Фото: Flickr / Marines (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Коммюнике: Китай и Белоруссия будут вместе противостоять всем формам гегемонизма
Китайская Народная Республика и Белоруссия будут совместными силами бороться против основанной на стремлении к мировому господству политики и политики грубой силы. Об этом сообщается в официальном правительственном сообщении, которое было размещено в рамках визита в Минск государственного и политического деятеля Ли Цян, который занимает пост премьера государственного совета КНР, пишет агентство РИА Новости.
Степашин заявил, что уговорил Ельцина не хоронить ленина в 90-ые
Бывший министр внутренних дел России Сергей Степашин, занимавший этот пост в 1998-1999 годах, поделился с ТАСС историей о том, как ему удалось отговорить тогдашнего президента Бориса Ельцина от идеи захоронить тело Владимира Ленина.
Андрей Макаревич* заявил о неуверенности в будущем
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* в 2022 году покинул Россию и обосновался в Израиле вместе с молодой супругой Эйнат Кляйн.
Мошенники научились обману под маской опросов соцфонда
Специалисты по выявлению мошенничества фиксируют динамичную трансформацию схем, используемых для взлома аккаунтов на Госуслугах.