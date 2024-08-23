После того как Вооружённые силы Украины совершили атаку на Курскую область, украинский конфликт вступил в заключительный, но крайне опасный этап. Такое мнение высказал экономист из Соединённых Штатов Америки Джеффри Сакс в беседе с каналом Judging Freedom американского видеохостинга YouTube.

По словам доктора философии, всё происходящее на данный момент показывает невероятно опасное обострение положений. Кроме того, он сделал предположение, что на сегодняшний день вооружённый конфликт подходит к своему завершению с большой интенсивностью.

Как сообщил экономист из Соединённых Штатов, о завершении конфликта и его характере говорит интенсивная передислокация Украиной солдат, после которой её позиции на донбасском направлении оголились. Кроме того, по мнению Джеффри Сакса, такой вывод можно сделать из-за политического упадка в Соединённых Штатах Америки. Он объяснил, что в Штатах на данный момент происходит такая ситуация, при которой невозможно услышать хоть какие-то правдивые и здравые мысли от руководства. Джеффри Сакс добавил, что в США никто не осведомлён о том, что происходит.

Фото: Flickr / Marines (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)