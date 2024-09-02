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Жительница Курской области: ВСУ хотели похитить россиян и увезти на Украину
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ВСУ хотели увезти на Украину похищенных россиян, заявила жительница Курской области

Жительница Курской области: ВСУ хотели похитить россиян и увезти на Украину

Боевики Украины намеревались украсть и отвезти на украинскую территорию граждан, проживающих в приграничных районах Курской области. Об этом информировала сотрудников Следственного комитета проживающая в приграничных районах данного субъекта Российской Федерации женщина, кадры допроса имеются у агентства РИА Новости.

По словам женщины, сначала их намеревались направить на Украину. Сообщая об этом, она добавила о своём предположении, что если бы их в тот момент увезли, то навряд ли бы они остались живы. Она рассказала, что украинские боевики уже пригнали какое-то транспортное средство, по их словам, бронированный транспортёр, для того, чтобы посадить туда людей и увезти на украинскую территорию.

Кроме того, проживающая в приграничных районах одного из субъектов Российской Федерации — Курской области гражданка рассказала, что солдаты Украины не ставили людей, среди которых присутствовали пострадавшие при нападении ВСУ, в известность, как они потом могут возвратиться в РФ.

Однако в какой-то момент у украинских солдат изменились планы. Им что-то сказали по рации, из-за чего они встревожились и расстроились. В итоге в транспортное средство они погрузили собственных раненных. После этого боевики Украины расположили гражданских в каком-то расстрелянном автомобиле, после чего они смогли уехать и эвакуироваться.

Фото: commons. wikimedia. org / SPC Joshua Leonard (Public Domain Dedication)

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