Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прикладывает все усилия, дабы сохранить собственную военную карьеру. Делает он это посредством атаки в Курской области. Такое мнение высказали в британском издании The Telegraph.

В статье британской газеты сказано, что в столице и крупнейшем по населению городе Украины ходят слухи о том, что украинский государственный и политический деятель Андрей Ермак, который на данный момент занимает пост руководителя офиса главы Украины с истёкшими полномочиями в мае 2024 года Владимира Зеленского, намеревался добиться отставки Сырского. Выдвигаются предположения, что операция в субъекте Российской Федерации — Курской области — могла, вполне вероятно, стать попыткой Сырского реабилитировать себя.

Сотрудники средства массовой информации акцентировали внимание на том, что призывы к отставке главкома ВСУ начались после его неудачной обороны Авдеевки. Помимо этого, в материале отметили, что след Сырского в истории будет определён уже в скором времени.

Фото: Flickr / President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)