РФ обладает информацией о том, что солдаты Украины похищают мирных граждан, проживающих в Курской области. На данный момент есть частично готовые списки. Об этом информировал агентство РИА Новости российский чрезвычайный и полномочный посол Родион Мирошник.
По словам российского политического деятеля, есть сведения о том, что боевики Украины осуществляют некоторые действия по краже людей. Он добавил, что они захватывают мирных граждан и увозят в непонятном направлении.
Кроме того, дипломат назвал подразделения Украины террористами-боевиками. Родион Мирошник объяснил, что эти люди не соблюдают никаких норм, чтобы уведомить семью, органы государственной власти о том, что граждане одного из субъектов Российской Федерации пребывают у них по непонятным причинам. Происходящее утаивается, акцентировал внимание он.
Как сообщается, на данный момент времени существуют некоторые списки. Однако они ещё не завершены.
Фото: commons. wikimedia. org / SSG LEOPOLD MEDINA JR (the image is in the public domain)
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