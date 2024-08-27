Российский военкор рассказал о повторении подвига ВОВ российскими бойцами

Российский военный корреспондент Александр Коц рассказал о том, как ВС РФ смогли повторить подвиг Брестской крепости времен Великой Отечественной войны во время боев около населенного пункта Малая Локня Курской области.

Российские бойцы на протяжении двух недель сдерживали натиск ВСУ. Он заняли оборону в поселке и из стен здания сделали неприступный бастион.

Благодаря такой постройке ВС РФ удалось успешно отбить первые атаки украинской армии, однако ВСУ предприняли попытку окружения, обойдя россиян с флангов.

В свою очередь, в Минобороны РФ отметили, что бойцы не только сдерживали ВСУ, но и вызывали огонь на места, приближенные к своим позициям, чтобы не дать противнику прорваться вперед.

В результате ВСУ так и не смогли взять населенный пункт.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation