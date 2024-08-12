Группировка "Север" организует тыловую поддержку в Курской области

Специалисты войсковой группировки "Север" организовали комплексное тыловое обеспечение российских подразделений, отражающих атаки ВСУ в Курской области, включая доставку личного состава и техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Служба военных сообщений обеспечила переброску дополнительных сил и средств для укрепления группировки войск и создания резервов. Осуществляется доставка личного состава, боевой техники, боеприпасов и других необходимых грузов. Тяжелую гусеничную технику для оперативной переброски в районы блокирования подразделений ВСУ и для сохранения дорожного покрытия перевозят на автомобильных тралах.
Кроме того, в круглосуточном режиме осуществляется подача горюче-смазочных материалов в автоцистернах на полевые заправочные пункты.
В местах сосредоточения войск специалисты МТО развернули пункты питания для личного состава, используя полевые автомобильные кухни ПАК-200М. Питание готовится из свежих продуктов, что обеспечивает полноценное и разнообразное меню для военнослужащих в полевых условиях.
Ранее радио Sputnik сообщило о количестве населенных пунктов Курской области, занятых ВСУ.
Фото: From Wikimedia Commons/ Ministry of Defence of the Russian Federation
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