Группировка "Север" организует тыловую поддержку в Курской области

Специалисты войсковой группировки "Север" организовали комплексное тыловое обеспечение российских подразделений, отражающих атаки ВСУ в Курской области, включая доставку личного состава и техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Служба военных сообщений обеспечила переброску дополнительных сил и средств для укрепления группировки войск и создания резервов. Осуществляется доставка личного состава, боевой техники, боеприпасов и других необходимых грузов. Тяжелую гусеничную технику для оперативной переброски в районы блокирования подразделений ВСУ и для сохранения дорожного покрытия перевозят на автомобильных тралах.

Кроме того, в круглосуточном режиме осуществляется подача горюче-смазочных материалов в автоцистернах на полевые заправочные пункты.

В местах сосредоточения войск специалисты МТО развернули пункты питания для личного состава, используя полевые автомобильные кухни ПАК-200М. Питание готовится из свежих продуктов, что обеспечивает полноценное и разнообразное меню для военнослужащих в полевых условиях.

Ранее радио Sputnik сообщило о количестве населенных пунктов Курской области, занятых ВСУ.

Фото: From Wikimedia Commons/ Ministry of Defence of the Russian Federation