Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.08.2024 : 89,9475
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.08.2024 : 96,6852
Группировка
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Группировка "Север" организует тыловую поддержку в Курской области

Группировка "Север" прибыла на помощь в Курскую область

Специалисты войсковой группировки "Север" организовали комплексное тыловое обеспечение российских подразделений, отражающих атаки ВСУ в Курской области, включая доставку личного состава и техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Служба военных сообщений обеспечила переброску дополнительных сил и средств для укрепления группировки войск и создания резервов. Осуществляется доставка личного состава, боевой техники, боеприпасов и других необходимых грузов. Тяжелую гусеничную технику для оперативной переброски в районы блокирования подразделений ВСУ и для сохранения дорожного покрытия перевозят на автомобильных тралах.

Кроме того, в круглосуточном режиме осуществляется подача горюче-смазочных материалов в автоцистернах на полевые заправочные пункты.

В местах сосредоточения войск специалисты МТО развернули пункты питания для личного состава, используя полевые автомобильные кухни ПАК-200М. Питание готовится из свежих продуктов, что обеспечивает полноценное и разнообразное меню для военнослужащих в полевых условиях.

Ранее радио Sputnik сообщило о количестве населенных пунктов Курской области, занятых ВСУ.

Фото: From Wikimedia Commons/ Ministry of Defence of the Russian Federation

Мир

В Курской области прокопали 40 километров противотанкового рва

В Курской области прокопали 40 километров противотанкового рва

На встрече с президентом России Владимиром Путиным ВРИО губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о завершении работ по созданию противотанкового рва на территории региона. Из планируемых 46 километров уже выполнено 40 километров. Кроме того, в области началось обустройство 40 контрольно-пропускных пунктов.

Читать полностью
С главой минобороны ЦАР не будет обсуждаться строительство российской базы

С главой минобороны ЦАР не будет обсуждаться строительство российской базы

Посол России в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов сообщил РИА Новости, что во время визита министра обороны ЦАР Клода Рамо Биро в Россию обсуждение строительства российской военной базы не предусмотрено.

Читать полностью

Общество

Синоптик Ильин: в августе в Москве будет температура до 28 градусов

Синоптик Ильин: в августе в Москве будет температура до 28 градусов

Синоптик Александр Ильин рассказал, что во второй половине августа в Москву вернется летняя погода с температурами до 28 градусов, но возможны кратковременные похолодания до 17-20 градусов.

Читать полностью
Депутат Нилов: IT-специалисты и водители фур имеют высокую зарплату

Депутат Нилов: IT-специалисты и водители фур имеют высокую зарплату

В Госдуме отметили, что IT-специалисты, инженеры и водители большегрузного транспорта являются самыми востребованными и высокооплачиваемыми профессиями сегодня. По словам председателя комитета Госдумы по социальной политике Ярослава Нилова работодатели активно ищут IT-специалистов, которые теперь имеют возможность диктовать свои условия, включая удаленную работу и минимальный уровень зарплаты.

Читать полностью

Новости