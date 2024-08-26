Алаудинов сообщил о продолжающемся взятии в плен украинских военных

Количество украинских военнопленных, которые были взяты во время боевых действий в Курской области, продолжает расти, некоторые из них сдаются в плен добровольно. Соответствующее заявление в беседе с РИА Новости сделал командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

"Наши подразделения продолжают брать пленных на данном участке, часть из них сдаются добровольно. Рассказывают они интересные вещи", — заявил Алаудинов.

Он также призвал других украинских военнослужащих сдаваться в плен, чтобы сохранить себе жизнь.

Кроме того, Алаудинов добавил, что в плен украинских военных берут спецназовцы "Ахмат" и другие подразделения российской армии, которые успешно между собой взаимодействуют.

Российская армия продолжает операцию по уничтожению ВСУ в Курской области. По последним данным Минобороны РФ, ВС РФ ликвидировали свыше 5,8 тысяч украинских военнослужащих.

Фото: president.gov.ua