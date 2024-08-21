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Морпехи ЧФ взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Спальном Курской области
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Российские войска взяли в плен почти два десятка военных ВСУ под Курском

Морпехи ЧФ взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Спальном Курской области

Морпехи Черноморского флота (ЧФ) взяли в плен почти 20 штурмовиков украинской армии во время боевых действий в Курской области. Об этом РИА Новости сообщил представитель силового ведомства.

"Морпехи из 810-й бригады у населенного пункта Спальное Курской области взяли в плен группу из 18 украинских штурмовиков", — заявили в силовом ведомстве

Уточняется, что военнопленные принадлежат 22-й отдельной механизированной бригаде украинской армии. У РИА Новости в распоряжении также появилось видео со взятыми в плен.

Стоит отметит, что ранее российские морпехи взяли в плен 19 военных ВСУ из этой же бригады также в Курской области, но уже в селе Ольговка.

Напомним, что на территориях Курской, Белгородской и Брянской областей ввели режим контртеррористической операции.

Фото: commons.wikimedia.org/Russian Ministry of Defence

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