Российские войска взяли в плен почти два десятка военных ВСУ под Курском

Морпехи Черноморского флота (ЧФ) взяли в плен почти 20 штурмовиков украинской армии во время боевых действий в Курской области. Об этом РИА Новости сообщил представитель силового ведомства.
"Морпехи из 810-й бригады у населенного пункта Спальное Курской области взяли в плен группу из 18 украинских штурмовиков", — заявили в силовом ведомстве
Уточняется, что военнопленные принадлежат 22-й отдельной механизированной бригаде украинской армии. У РИА Новости в распоряжении также появилось видео со взятыми в плен.
Стоит отметит, что ранее российские морпехи взяли в плен 19 военных ВСУ из этой же бригады также в Курской области, но уже в селе Ольговка.
Напомним, что на территориях Курской, Белгородской и Брянской областей ввели режим контртеррористической операции.
Фото: commons.wikimedia.org/Russian Ministry of Defence
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