Бывший игрок российского футбольного клуба призвал убивать жителей Курской области

Бывший футболист московского клуба "Локомотив" и сборной Украины Александр Алиев призвал украинскую армию убивать мирных граждан Курской области. Свой комментарий он оставил на своей странице одной из запрещенных в России соцсетей.
В своей публикации он назвал жителей Курской области "нечистью".
Стоит отметить, что Алиев родился в Хабаровске. У него два гражданства — российское и украинское. В Курск он переехал в возрасте 12 лет. При этом он неоднократно говорил, что в городе до сих пор живут его мама и бабушка по отцовской линии.
Помимо "Локомотива" спортсмен играл за киевское "Динамо" и махачкалинский "Анжи". Последнюю команду он покинул в январе 2015 года.
Фото: soccer.ru/ Садовников Дмитрий
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