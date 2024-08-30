Американский полковник заявил о невозможности переговоров после Курской области

Российская сторона не станет вести переговоры с Соединенными Штатами и Украины после нападения ВСУ на Курскую область. Соответствующее заявление сделал советник главы Пентагона в отставке полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

"Главная новость, которую никак не хотят понять в Вашингтоне, заключается в том, что у России больше нет желания договариваться с нами. Это конец, все кончено", — заявил американский военный эксперт.

Он уверен, что этот конфликт закончится на условиях России. При этом, как считает аналитик, интересы Вашингтона при урегулировании конфликта учитываться не будут.

Макгрегор также напомнил про слова президента России Владимира Путина, который заявлял о том, что нет людей в западных странах, с которыми можно рационально вести переговоры.

Ранее Путин заявлял о том, что невозможно вести переговоры с Киевом после атаки на российский регион.

Фото: duma.gov.ru