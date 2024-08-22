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Шаповалов о переговорах по Украине после Курска: для этого нужно учитывать три условия
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Политолог назвал три условия для возможных переговоров по Украине после Курска

Шаповалов о переговорах по Украине после Курска: для этого нужно учитывать три условия

Российская Федерация (РФ) всегда выступает за диалог в разрешении украинского конфликта, однако для этого необходимо учитывать три условия. О них NewsInfo. RU рассказал замглавы Института истории и политики МПГУ, эксперт Центра ПРИСП Владимир Шаповалов, отвечая на вопрос, пойдет ли Москва на переговоры по Украине после атаки ВСУ на Курскую область.

"Момент первый — нелегитимность Зеленского, то есть вести с ним переговоры не представляется возможным, второе — террористический характер нынешнего киевского режима", — заявил собеседник издания.

В качестве третьего условия Шаповалов назвал несамостоятельность киевской власти.

Ранее издание Kyiv Independent, ссылаясь на свои источники, сообщало о том, что украинская сторона к осени готовит "почву" для возможных дальнейших переговоров с Россией. Однако, что для этого собирается делать Киев не уточняется. По предварительной информации, стороны могут, вероятно, провести переговоры по обмены военнопленных "всех на всех", а также касательно тем продовольственной и ядерной безопасности.

Напомним, что после нападения украинской армии на Курскую область президент России Владимир Путин заявил, что из-за атаки Киева переговоры невозможны.

Фото: flickr/President Of Ukraine

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