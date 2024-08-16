В Курской области продолжают искать пенсионера, над которым издевались ВСУ

На данный момент неизвестно, где находится пожилой житель населенного пункта Заолешенка Курской области в пригороде Суджи, над которым издевались украинские военные. Об этом РИА Новости рассказал глава Суджанского района Александр Богачев.
"Родные не могут его отыскать, поиски продолжаются. Что они, эти украинские боевики, снимавшие видео, с ним сделали, не знаем — может, с собой забрали, может, еще что", — рассказал глава района.
Он подчеркнул, что все волонтеры и специализированные службы уже проинформированы и занимаются поиском местного жителя.
Стоит отметить, что недавно появился распространяющийся в соцсетях ролик, на котором военные ВСУ издеваются над пожилым человеком. Она надели на него каску с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера, снимая это все на видео.
Фото: commons.wikimedia.org/Leonid Andronov
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