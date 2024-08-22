Вооруженные силы России в ходе операции по уничтожению украинской армии в Курской области ликвидировали наемников из американской ЧВК Forward Observation Group (FOG). Они погибли во время атаки на Русскую Конопельку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на свои источники.

"Наёмники из американской ЧВК Forward Observation Group уничтожены в Курской области во время атаки ВСУ на Русскую Конопельку", — говорится в публикации.

Там уточнили, что нет точной информации по погибшим наемникам. Однако известно, что в рядах украинской армии до 60 погибших военнослужащих, потеряно также три бронемашины "Козак", а также БМП-2 и БМП M113.

Отмечается, что до этого ВСУ при поддержке военной бронетехники пытались зайти в село, однако были выбиты морпехами и десантниками ВС РФ.

Напомним, что четверо наемников из американской ЧВК FOG ранее сделали фотографию, выложив ее в запрещенную в России соцсеть. В качестве геопозиции была указана Курская область.

Фото: United States Navy/Petty Officer 1st Class Daniel N. Woods, U.S. Navy