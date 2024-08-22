ВС РФ уничтожили под Курском американских наемников, фотографировавшихся в регионе

Вооруженные силы России в ходе операции по уничтожению украинской армии в Курской области ликвидировали наемников из американской ЧВК Forward Observation Group (FOG). Они погибли во время атаки на Русскую Конопельку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на свои источники.
"Наёмники из американской ЧВК Forward Observation Group уничтожены в Курской области во время атаки ВСУ на Русскую Конопельку", — говорится в публикации.
Там уточнили, что нет точной информации по погибшим наемникам. Однако известно, что в рядах украинской армии до 60 погибших военнослужащих, потеряно также три бронемашины "Козак", а также БМП-2 и БМП M113.
Отмечается, что до этого ВСУ при поддержке военной бронетехники пытались зайти в село, однако были выбиты морпехами и десантниками ВС РФ.
Напомним, что четверо наемников из американской ЧВК FOG ранее сделали фотографию, выложив ее в запрещенную в России соцсеть. В качестве геопозиции была указана Курская область.
Фото: United States Navy/Petty Officer 1st Class Daniel N. Woods, U.S. Navy
Хуситы в ходе боёв в Газе атаковали 182 связанных с Израилем судна
С ноября 2023-го хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" атаковали не меньше 182 судов, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Об этом заявил лидер Абдель Малек аль-Хуси на телеканале Al Masirah.
Армения запросила у США сотрудничество в сфере мирного атома
Армения направила в Государственный департамент США запрос о сотрудничестве в сфере мирного атома, сообщает CivilNet, ссылаясь на представителя Госдепа. Страны хотят подписать "Соглашение 123", которое регулирует такие партнерские отношения.
Алёна Апина рассказала о своей мечте выйти замуж за Михаила Боярского
Певица Алёна Апина рассказала, как сорвались её планы, связанные с замужеством с актёром Михаилом Боярским.
Эксперт Калошина: осенью в моде будут яркие рисунки и пальто в эффектную клетку
Эксперт Александра Калошина рассказала, что будет модно носить этой осенью.