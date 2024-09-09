Стали известны потери ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 240 военных на курском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки потеряли во время боевых действий в Курской области до 240 военнослужащих и 13 единиц бронетехники. Об этом сообщили в Минобороны России в своем telegram-канале.

"За сутки потери ВСУ составили до 240 военнослужащих и 13 единиц бронетехники", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Уточняется, что среди военной техники ВС РФ уничтожили два танка, 11 бронемашин, а также одно артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и 10 автомобилей.

Так, по данным Минобороны РФ, за все время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли свыше 11,4 тысяч военнослужащих, а также более 500 единиц военной техники, в том числе западной.

Фото: mil.gov.ua/Міністерство оборони України