Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 89,8225
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 99,7156
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 240 военных на курском направлении
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Стали известны потери ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 240 военных на курском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки потеряли во время боевых действий в Курской области до 240 военнослужащих и 13 единиц бронетехники. Об этом сообщили в Минобороны России в своем telegram-канале.

"За сутки потери ВСУ составили до 240 военнослужащих и 13 единиц бронетехники", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Уточняется, что среди военной техники ВС РФ уничтожили два танка, 11 бронемашин, а также одно артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и 10 автомобилей.

Так, по данным Минобороны РФ, за все время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли свыше 11,4 тысяч военнослужащих, а также более 500 единиц военной техники, в том числе западной.

Фото: mil.gov.ua/Міністерство оборони України

Мир

Престон: давление на РосСМИ это попытка задавить оппозицию

Престон: давление на РосСМИ это попытка задавить оппозицию

Политолог Кит Пр﻿естон считает, что введение санкций против медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT является попыткой администрации президента Джо Байдена подавить оппозицию и заставить замолчать выступающих против нее.

Читать полностью
Мишустин отправился в Узбекистан с государственным визитом

Мишустин отправился в Узбекистан с государственным визитом

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин прибыл в Ташкент, где в течение двух дней будет находиться с официальным визитом.

Читать полностью

Общество

Рождаемость в России упала до уровня 1998 года

Рождаемость в России упала до уровня 1998 года

В 2024 году в России был зафиксирован исторически низкий уровень рождаемости, аналогичный тому, что наблюдался в 1998 году, когда страна столкнулась с финансовым кризисом. Эти данные представила Федеральная служба государственной статистики (Росстат)

Читать полностью
Сын полковника Игоря Родобольского: у него были проблемы с сердцем и пневмония

Сын полковника Игоря Родобольского: у него были проблемы с сердцем и пневмония

Вечером 8 сентября из жизни ушел самый титулованный военнослужащий российской армии полковник ВВС РФ Игорь Родобольский. Его родные в беседе с ИА Регнум рассказали, что у него были проблемы с сердцем, а недавно он перенес пневмонию.

Читать полностью

Новости