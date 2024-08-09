Минобороны РФ сообщило о работе Су-25 в Курской области

Истребители Су-25 в результате боевых вылетов уничтожили с помощью неуправляемых авиационных ракет личный состав и военную технику украинской армии, находящейся в приграничном районе Курской области, где до сих пор идут боевые действия. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации (МО РФ).

"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Уточняется, что удары наносились по целям, которые были выявлены в результате разведки. В свою, очередь передовой авиационный наводчик сообщил о том, что в ходе работе экипажей Су-25 все указанные цели были уничтожены.

Также в министерстве подчеркнула, что после выполнения пусков ракет по целям в Курской области, самолеты вернулись на аэродромы вылета, выпустив при отходе тепловые пушки.

В свою очередь один из летчиков Су-25 подчеркнул, что нападение украинских войск на российский регион является очередной медийной провокацией, которая снова обернется неудачей для Киева.

Фото: commons.wikimedia.org/Russian Ministry of Defence