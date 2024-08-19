В Суджанском районе Курской области в результате совместной операции нескольких российских подразделений и при поддержке авиации были взяты в плен 15 иностранных наёмников, которые воевали на стороне ВСУ. Об этом сообщил источник, информацию подтверждает Telegram-канал SHOT.

Кроме того, в ходе операции морских пехотинцев прославленной 810-й бригады Черноморского флота с помощью FPV-дронов были уничтожены 5 натовских бронемашин, включая Cougar, и 3 бронетранспортёра "Козак-2". Колонну западной техники накрыли огнём во время передислокации на территории Курской области.

Фото: mod_russia/mod_russia(public domain)