Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 88,9062
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 97,839
15 иностранных наёмников сдались в плен в Суджанском районе
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

В Курской области российские бойцы взяли в плен 15 иностранных наёмников из состава ВСУ

15 иностранных наёмников сдались в плен в Суджанском районе

В Суджанском районе Курской области в результате совместной операции нескольких российских подразделений и при поддержке авиации были взяты в плен 15 иностранных наёмников, которые воевали на стороне ВСУ. Об этом сообщил источник, информацию подтверждает Telegram-канал SHOT.

Кроме того, в ходе операции морских пехотинцев прославленной 810-й бригады Черноморского флота с помощью FPV-дронов были уничтожены 5 натовских бронемашин, включая Cougar, и 3 бронетранспортёра "Козак-2". Колонну западной техники накрыли огнём во время передислокации на территории Курской области.

Фото: mod_russia/mod_russia(public domain)

Мир

Унникришнан: Моди намерен сыграть ключевую роль в урегулировании укрианского конфликта

Унникришнан: Моди намерен сыграть ключевую роль в урегулировании укрианского конфликта

Премьер-министр Индии Нарендра Моди собирается сыграть собственную роль в урегулировании украинского конфликта и привезти в Киев мирные предложения. Так считает почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандан Унникришнан во время беседы с ТАСС.

Читать полностью
Россия и Китай продолжают сотрудничество в строительстве газопровода через Дальний Восток

Россия и Китай продолжают сотрудничество в строительстве газопровода через Дальний Восток

Россия и Китай воплощают в жизнь амбициозный проект - строительство газопровода, который будет пролегать сквозь просторы Дальнего Востока. В данный момент ведутся активные переговоры о путях организации экспорта газа через Монголию, сообщает пресс-служба российского правительства.

Читать полностью

Общество

Государство купило Льву Лещенко лекарства на 1,8 млн рублей

Государство купило Льву Лещенко лекарства на 1,8 млн рублей

Государство закупило для Льва Лещенко дорогостоящий препарат "Виндамэкс" за 1,8 миллиона рублей. 82-летний артист борется с редким заболеванием, которое возникает из-за нарушения обмена веществ — транстиретиновым амилоидозом.

Читать полностью
Личная жизнь Волочковой: новый этап и загадочный незнакомец

Личная жизнь Волочковой: новый этап и загадочный незнакомец

Анастасия Волочкова продолжает поиски своего идеального спутника жизни, не теряя надежды на личное счастье.

Читать полностью

Новости