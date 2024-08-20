Военные медики спасли раненых товарищей от ДРГ ВСУ в Курской области

Военные медики, которые занимались эвакуацией раненых в Курской области, попали в засаду украинских диверсантов. Им пришлось вступить в бой, вследствие чего они спасли своих товарищей. Об этом журналистам рассказал российский военный врач с позывным "Фрегат".
"На курском направлении также встречаются ситуации, когда наша эвакогруппа попадала в засаду. Наша эвакогруппа вытаскивала раненых бойцов, тащила, попала в засаду ДРГ", — рассказал "Фрегат".
Он отметил, что некоторые медики, эвакуировавшие раненых, получили ранения. После они вызвали дополнительную эвакуацию.
Кроме того, военный медик добавил, что характер полученных ранений на курском направлении отличается от тех, которые бойцы получают в зоне проведения спецоперации. Так, по словам "Фрегата", в Курской области во время боевых действий военнослужащие получают в основном пулевые ранения из-за плотного огня, а на других направлениях — ранения осколочного типа.
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine
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