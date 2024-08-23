Еще один западный журналист незаконно оказался на территории Курской области, где снял репортаж. Речь идет о корреспонденте немецкой медиакорпорации Deutsche Welle* Нике Конноли.

В публикации на сайте издания утверждается, что журналист посетил населенный пункт Суджа в Курской области. Он прибыл туда под наблюдением военнослужащих украинской армии и пробыл в городе несколько часов.

Ранее директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова заявляла о том, что каждый случай незаконного проникновения западных журналистов на территории РФ будет рассматриваться отдельно.

Напомним, что в отношении уже пятерых западных журналистов в РФ возбуждены уголовные дела, среди них двое украинских коррепондентов: итальянки Симони Трайни и Стефани Баттистини, американский журналист CNN Ник Пейтон Уолш, а также две украинки - Олеся Боровик и Диана Буцко.

Фото: pxhere.com

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