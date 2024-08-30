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В составе защищающего Курскую область "Ахмата" оказался японец

Командир "Каштан": японец "Камикадзе" защищает Курскую область в составе "Ахмат"

Японец с позывным "Камикадзе" принимает участие в отражении атаки украинской армии на Курскую область в составе чеченского спецназа "Ахмат". Об этом ТАСС рассказал командир одного из отрядов с позывным "Каштан".

"У нас в отряде есть граждане других государств. В частности, представитель Японии, по духу — самурай", — заявил военнослужащий.

По его словам, японец очень качественно выполняет свою работу и мчится в бой одним из первых. Также командир утверждает, что "Камикадзе" уже смог освоить несколько военных специальностей.

При этом, как отмечает "Каштан", японцу приходится использовать переводчик, чтобы общаться с сослуживцами.

Помимо этого, сообщается, что на данный момент "Камикадзе" уже сдал экзамен по русскому языку и смог получить российское гражданство.

Фото: eng.mil.ru/Ministry of Defence of the Russian Federation

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