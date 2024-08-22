В Венгрии осудили нападение ВСУ на Курскую область

Венгрия негативно оценивает нападение украинской армии на Курскую область, где погибли и ранены мирные жители. Об этом сообщил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш во время брифинга.

Он подчеркнул, что позиция Будапешта по-прежнему остается неизменной — прекращение огня и мирные переговоры.

"Все, что противоположно — в том числе то, что сейчас происходит — мы считаем неправильным и плохим", — заявил Гуйяш.

Политик добавил, что Венгрия хочет, чтобы как можно скорее наступил мир.

Напомним, что политический директор Виктора Орбана после вторжения украинской армии в российский регион призвал весь мир проснуться и начать дипломатическими способами урегулировать конфликт.

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