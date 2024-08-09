В нападении на Курскую область в рядах украинской армии также есть грузинские наемники. Об этом сообщает американское издание War Zone, ссылаясь на свой источник, который знаком с ситуацией в регионе.
Уточняется, что среди подразделений ВСУ есть 120 грузинских наемников из "Грузинского легиона"*.
Стоит отметить, что ранее в ФСБ отмечали, что это грузинское формирование было создано еще в 2014 году по руководством Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
Стоит отметить, что боевые действия в приграничных районах Курской области продолжаются. В Минобороны сообщали, что российской армии и пограничникам из ФСБ РФ удалось не допустить прохода ВСУ вглубь территории России.
Фото: marines.mil/U.S. Marine Corps
*запрещенная в России террористическая организация
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