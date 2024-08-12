ВРИО губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил об эвакуации 121 тысячи человек

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании проинформировал Владимира Путина о том, что из приграничных районов региона выехало 121 тысяча человек.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5:30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек начали наступление с целью захвата территории в Курской области. Он отметил, что их продвижение было остановлено. Герасимов подчеркнул, что операция в регионе завершится разгромом противника и восстановлением контроля над государственной границей.
Президент России Владимир Путин, комментируя события в Курской области, заявил, что киевские власти организовали очередную масштабную провокацию, ведя беспорядочные обстрелы, в том числе по гражданским объектам.
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что после нападения ВСУ на приграничные районы в Курской области были возбуждены уголовные дела, включая дела о теракте и убийствах. Следователи занимаются установлением личностей украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об атаках на гражданские объекты.
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