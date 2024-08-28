Жителям Курской области пришлось спасаться вплавь и прятаться по кустам от ВСУ

Жителям Суджанского района Курской области пришлось спасаться с детьми вплавь и прятаться по кустам от украинской армии, которая находится в регионе. Об этом РИА Новости рассказали эвакуированные из района граждане.
По их словам, военнослужащие ВСУ обстреливали улицы, где находились мирные люди, а в некоторых случаях даже перерезали дорогу в Курской области гражданам, которые пытались эвакуироваться.
Одна из эвакуированных женщин рассказала о том, как ее знакомые выезжали через село Гуево на автомобиле.
"Обстреляли машину… Немножко водителя ранило, жену там оглушило, но именно машину обстреляли украинцы, которые стоят там на Гончаровке, потому что там выезда больше нет", — заявила женщина.
Другая эвакуированная рассказала, что из-за громких звуков стрельбы она почти оглохла.
Фото: Facebook*/92nd Kish Otaman Ivan Sirko Mechanized Brigade
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