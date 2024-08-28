Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.08.2024 : 91,4807
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.08.2024 : 102,2911
Жители Курской области рассказали, как спасались от ВСУ
  1. Главная
  2. Страна

Жителям Курской области пришлось спасаться вплавь и прятаться по кустам от ВСУ

Жители Курской области рассказали, как спасались от ВСУ

Жителям Суджанского района Курской области пришлось спасаться с детьми вплавь и прятаться по кустам от украинской армии, которая находится в регионе. Об этом РИА Новости рассказали эвакуированные из района граждане.

По их словам, военнослужащие ВСУ обстреливали улицы, где находились мирные люди, а в некоторых случаях даже перерезали дорогу в Курской области гражданам, которые пытались эвакуироваться.

Одна из эвакуированных женщин рассказала о том, как ее знакомые выезжали через село Гуево на автомобиле.

"Обстреляли машину… Немножко водителя ранило, жену там оглушило, но именно машину обстреляли украинцы, которые стоят там на Гончаровке, потому что там выезда больше нет", — заявила женщина.

Другая эвакуированная рассказала, что из-за громких звуков стрельбы она почти оглохла.

Фото: Facebook*/92nd Kish Otaman Ivan Sirko Mechanized Brigade

*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая является экстремисткой и запрещена в РФ

Мир

Игрок барселоны Марк Берналь порвал крестовые связки и уже готовится к операции

Игрок барселоны Марк Берналь порвал крестовые связки и уже готовится к операции

Игрок испанской футбольной команды «Барселона», Марк Берналь, получил серьёзную травму колена. Согласно информации, опубликованной в официальном аккаунте клуба в социальной сети X, у футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена, а также повреждение наружного мениска.

Читать полностью
Алроса заявила о банкротстве своего Бельгийского подразделения

Алроса заявила о банкротстве своего Бельгийского подразделения

8 августа компания "Алроса", крупнейший в мире производитель алмазов, объявила о банкротстве своего бельгийского подразделения — Alrosa Belgium, штаб-квартира которого находится в Антверпене. Об этом сообщило бельгийское издание Echo.

Читать полностью

Общество

Семейные страсти Анджелины Джоли: от отказа от фамилии до ДТП с сыном

Семейные страсти Анджелины Джоли: от отказа от фамилии до ДТП с сыном

Американская актриса и фотомодель Анджелина Джоли сегодня днем прибыла в Венецию для участия в кинофестивале, который начнется уже завтра.

Читать полностью
Анастасия Волочкова рассказала о общем деле с дочерью Ариадной

Анастасия Волочкова рассказала о общем деле с дочерью Ариадной

Балерина Анастасия Волочкова объяснила, что доверила дочери Ариадне серьёзное дело.

Читать полностью

Новости