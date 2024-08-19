Российская армия остановила продвижение ВСУ на одном из направлений в Курской области

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) смогли остановить продвижение украинской рами к юго-востоку от города Суджи в Курской области. Об этом РИА Новости рассказал оператор расчета FPV-дронов с позывным "Панда".

"На данный момент продвижение противника на юго-востоке от Суджи остановлено", — декларировал российский боец.

По его словам, российской армии удалось отбить несколько населенных пунктов в российском регионе. Оператор расчета дронов добавил, что в Сети недавно появилось видео, на котором, как утверждается, ВСУ заходят в деревню Гирьи в составе бронегруппы. По его словам, сейчас украинская армия "даже не может мечтать" о том, чтобы повторить этот прорыв.

Кроме того, "Панда" рассказал, что ВС РФ перебрасывают расчеты FPV-дронов для уничтожения техники ВСУ.

Также российский военный добавил, что украинские войска все же продолжают предпринимать попытки прорваться в Суджу, а также отрезать пути на Курск.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/92nd Kish Otaman Ivan Sirko Mechanized Brigade