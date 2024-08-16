Российские морпехи уничтожили ДРГ Украины в Курской области

Морские пехотинцы ВС РФ в ночь на 16 августа смогли уничтожить украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в Курской области. Об этом РИА Новости рассказал представитель российского силового ведомства.
"Наши морпехи из 810-й бригады ночью у населенного пункта Кремяное Курской области в ходе стрелкового боя ликвидировали украинскую ДРГ", — сообщил собеседник издания.
По его словам, в результате боевых действий российские военные уничтожили как минимум четверых диверсантов ВСУ. В бою, как уточняется, ДРГ использовала также стрелковое оружие, поставленное странами Североатлантического альянса.
Позже выяснилось, что уничтоженные диверсанты проходили военную службу в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.
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