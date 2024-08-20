WP: продвижение ВС РФ на Донбассе говорит о провале ВСУ под Курском

Продвижение российской армии на Донбассе говорит, что стратегия украинских войск в Курской области провалилось. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP).

"По словам аналитиков, неуклонное продвижение России указывает на возможную слабость стратегии Киева", — говорится в публикации американского издания.

В свою очередь, военный аналитик Франц-Штефан Гади в разговоре с WP заявил о том, что сейчас ситуация для ВСУ на Донбассе выглядит очень тревожно. Он отметил, что российская армия продолжает иметь значительное преимущество в живой силе и огневой мощи над ВСУ.

По словам эксперта, многие резервы для ВСУ в Покровске будут недоступны из-за нападения войск на Курскую область.

Операция ВС РФ на курском направлении по уничтожению ВСУ в российском регионе продолжается с 6 августа. За это время российские войска уже уничтожили свыше трех тысяч украинских военных.

Фото: Facebook*/Operational Command "West"

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