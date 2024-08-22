В Курской области заявил об участившихся авиационных атаках ВСУ на регион

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о том, что количество воздушных атак на регион со стороны украинской армии увеличилось. Об этом временный глава российского субъекта заявил во время доклада президенту Владимиру Путину на совещании.

"Все мероприятия осложняются существенно возросшим количеством воздушных атак, которым подвергается в настоящее время Курская область", — заявил Смирнов.

Он подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем, а взаимодействие со всеми российскими министерствами и ведомствами РФ осуществляется каждый день.

Напомним, что атака ВСУ на Курскую область произошла утром 6 августа. Подразделения украинских войск зашли на российскую территорию из Сумской области. По словам Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова продвижение ВСУ было остановлено.

Фото: flickr/Dave_S. from Witney, England