Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.08.2024 : 90,6944
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.08.2024 : 100,204
Бурятский десантник Бато самостоятельно вывел срочников из окружения под Суджей
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

СМИ сообщили о подвиге бурятского десантника в Курской области

Бурятский десантник Бато самостоятельно вывел срочников из окружения под Суджей

В районе населенного пункта Суджа Курской области военнослужащий войск ВДВ российских войск самостоятельно смог вывести солдат срочной службы из окружения украинской армии. Об этом сообщает телеграм-канал "Святоша вещает".

"Срочников из окружения вывожу, совсем мелкие. Быть добру", — рассказал десантник в видео, которое опубликовал канал.

Стало известно, что военнослужащего зовут Бато, и он уроженец Республики Бурятия. Он с детства занимался охотой в тайге, поэтому он с легкостью ориентируется в лесах без каких-либо карт и навигаторов.

Украинская армия напала на Курскую область утром 6 августа. Операция по уничтожению сил ВСУ в российском регионе продолжается. По данным Минобороны России, за это время Киев потерял свыше четырех тысяч военных, а также десятки единиц военной техники.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov)

Мир

Догу Перинчек: антироссийские санкции сыграли злую шутку с западной экономикой

Догу Перинчек: антироссийские санкции сыграли злую шутку с западной экономикой

Санкционные меры, введённые против Российской Федерации, сыграли злую шутку с экономикой государств Запада. Атлантический фронт нигде не достиг прогресса. Такое мнение высказал российскому агентству РИА Новости турецкий политический и партийный деятель Догу Перинчек.

Читать полностью
Захарова: отправка Киеву дронов подтверждает вовлечённость Латвии в конфликт

Захарова: отправка Киеву дронов подтверждает вовлечённость Латвии в конфликт

Российский дипломат Мария Захарова дала комментарий по поводу высказывания министра обороны Латвийской Республики Андриса Спрудса о передаче беспилотных летательных аппаратов столице и крупнейшему по населению городу Украины. По её мнению, это подтверждает увеличивающуюся вовлечённость Риги в конфликт на Украине. Об этом она информировала российское агентство РИА Новости.

Читать полностью

Общество

Сын Бари Алибасова заявил, что в отношениях отца и его жены

Сын Бари Алибасова заявил, что в отношениях отца и его жены "кипят страсти"

Сын создателя группы "На-На" Бари Алибасова рассказал об отношениях отца и его жены.

Читать полностью
Гарик Харламов заявил, что спокойно относится к критике

Гарик Харламов заявил, что спокойно относится к критике

Известный российский комик Гарик Харламов уже 20 лет является резидентом Comedy Club и параллельно снимается в фильмах и реализует собственные проекты.

Читать полностью

Новости