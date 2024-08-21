СМИ сообщили о подвиге бурятского десантника в Курской области

В районе населенного пункта Суджа Курской области военнослужащий войск ВДВ российских войск самостоятельно смог вывести солдат срочной службы из окружения украинской армии. Об этом сообщает телеграм-канал "Святоша вещает".

"Срочников из окружения вывожу, совсем мелкие. Быть добру", — рассказал десантник в видео, которое опубликовал канал.

Стало известно, что военнослужащего зовут Бато, и он уроженец Республики Бурятия. Он с детства занимался охотой в тайге, поэтому он с легкостью ориентируется в лесах без каких-либо карт и навигаторов.

Украинская армия напала на Курскую область утром 6 августа. Операция по уничтожению сил ВСУ в российском регионе продолжается. По данным Минобороны России, за это время Киев потерял свыше четырех тысяч военных, а также десятки единиц военной техники.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov)