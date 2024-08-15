В селе Курской области уничтожена группа украинских десантников

Военнослужащие российской армии уничтожили группу из пяти украинских десантников в селе Борки Курской область. Об этом сообщил представитель российского силового ведомства в беседе с РИА Новости.
"На территории Курской области, у села Борки, российской армией была уничтожена группа украинских штурмовиков-десантников…", — рассказал источник издания.
Уточняется, что уничтоженные украинские военные были из 1-го ДШБ 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ.
Отмечается, что удар по подразделению ВСУ наносился с помощью артиллерии. После отработки артиллерийских расчетов на место вылетел разведывательный дрон, который подтвердил поражение цели.
Боестолкновения в Курской области не прекращаются. В Минобороны РФ сообщили, что операция российской армии по недопущению прорыва ВСУ вглубь территории России продолжается.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation
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