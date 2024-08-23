Журналист американской телекомпании CNN Ник Пейтон Уолш смог приехать в Курскую область и сделать там репортаж по приглашению украинской стороны. Об этом говорится в заявлении организации.
Напомним, что недавно ФСБ возбудила уголовное дело в отношении американского журналиста за незаконное пересечение государственной границы РФ в Курской области в районе города Суджи. Ему грозит срок до пяти лет.
"Наша команда была приглашена украинским правительством наряду с другими международными журналистами", — говорится в тексте заявления.
Там уточнили, что они ходили по российской территории в сопровождении украинской армии.
Кроме того, в обращении сообщается, что соответствующая деятельность американских журналистов в Курской области осуществляется "в соответствии с правами, которые предоставлены журналистам Женевскими конвенциями и международным правом". Однако в самом CNN не уточнили, на какие именно законы они ссылаются.
Стоит отметить, что до этого ФСБ также завела уголовное дело по аналогичной статье в отношении двух журналистов из Италии: Симони Трайни и Стефани Баттистини.
Фото: flickr/Ken Lund (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
Антонов: масштабный обмен РФ и США рассматривается как изолированный эпизод
Недавно произошедший масштабный обмен между Российской Федерацией (РФ) и Соединенными Штатами рассматривается американской стороной как изолированный эпизод во взаимодействии Москвы и Вашингтона.
Трамп раскритиковал речь Харрис за отсутствие тем России, Китая и нищеты граждан
45-ый глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп подверг критике программную речь Камалы Харрис, которая не затронула темы, находящиеся, как он считает, на сегодняшний день на повестке дня. Об этом он информировал в социальной сети Truth Social.
Композитор Окороков: певица Апина была замужем за моим другом
Композитор и автор песен "Комбинации" Виталий Окороков признался, что певица Алёна Апина являлась его первой возлюбленной.
Певец Шаман исполнил ноту длиной в 29 секунд
Артист Шаман на концерте на Красной площади установил новый рекорд, продемонстрировав удивительные вокальные способности.