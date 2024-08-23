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CNN: журналист Уолш прибыл в Курскую область по приглашению Украины
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Издание CNN рассказало, как их журналист смог попасть в Курскую область

CNN: журналист Уолш прибыл в Курскую область по приглашению Украины

Журналист американской телекомпании CNN Ник Пейтон Уолш смог приехать в Курскую область и сделать там репортаж по приглашению украинской стороны. Об этом говорится в заявлении организации.

Напомним, что недавно ФСБ возбудила уголовное дело в отношении американского журналиста за незаконное пересечение государственной границы РФ в Курской области в районе города Суджи. Ему грозит срок до пяти лет.

"Наша команда была приглашена украинским правительством наряду с другими международными журналистами", — говорится в тексте заявления.

Там уточнили, что они ходили по российской территории в сопровождении украинской армии.

Кроме того, в обращении сообщается, что соответствующая деятельность американских журналистов в Курской области осуществляется "в соответствии с правами, которые предоставлены журналистам Женевскими конвенциями и международным правом". Однако в самом CNN не уточнили, на какие именно законы они ссылаются.

Стоит отметить, что до этого ФСБ также завела уголовное дело по аналогичной статье в отношении двух журналистов из Италии: Симони Трайни и Стефани Баттистини.

Фото: flickr/Ken Lund (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

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