Замеченная под Курском американская ЧВК отказалась от комментариев по этому поводу

Американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observation Group (FOG), наемники которой принимали участие в боевых действиях в Курской области на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ), где погибли мирные жители, отказались комментировать свои действия. В разговоре с РИА Новости они сослались на запрет со стороны Службы безопасности Украины (СБУ).

"При всем уважении к руководству Службы безопасности Украины все вопросы должны быть адресованы им. У нас нет комментариев", — заявили в американской ЧВК, отвечая на вопрос, принимали ли они участие во вторжении на российский регион.

Напомним, что недавно ЧВК FOG опубликовало на своей странице в социальной сети Instagram* фотографию, на которой стоят трое хорошо экипированных бойцов с оружием, а сзади них стоит военный автомобиль. Подпись к публикации гласила: "Ребята в Курске". Согласно геолокации, указанной в посте, кадры сделаны именно в Курской области.

Фото: pxhere.com