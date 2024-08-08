Курская АЭС не пострадала про атаке ВС Украины по городу

В "Росэнергоатоме" заявили, что информация о мерах по обеспечению безопасности Курской АЭС не обсуждается в открытом информационном пространстве в связи с соображениями безопасности.
Представители компании подчеркнули, что станция работает в штатном режиме, а два из четырех энергоблоков остановлены для последующего вывода из эксплуатации.
По их словам, энергоблоки 3 и 4 работают на номинальной мощности (1000 МВт каждый), а радиационный фон на уровне природных значений.
Ранее Росгвардия сообщила об усилении мер безопасности для защиты Курской АЭС.
Кроме того, Росгвардия совместно с Минобороны и Пограничной службой ФСБ нарастила силы и средства "для эффективного решения задач по борьбе с диверсионно-разведывательными группами ВСУ в Курской и Белгородской областях".
В распоряжение оперативного штаба под руководством губернатора Курской области были выделены дополнительные силы.
Фото: From Wikimedia Commons/ Victor Korniyenko (GNU Free Documentation License)
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