Курская АЭС не пострадала про атаке ВС Украины по городу

В "Росэнергоатоме" заявили, что информация о мерах по обеспечению безопасности Курской АЭС не обсуждается в открытом информационном пространстве в связи с соображениями безопасности.

Представители компании подчеркнули, что станция работает в штатном режиме, а два из четырех энергоблоков остановлены для последующего вывода из эксплуатации.

По их словам, энергоблоки 3 и 4 работают на номинальной мощности (1000 МВт каждый), а радиационный фон на уровне природных значений.

Ранее Росгвардия сообщила об усилении мер безопасности для защиты Курской АЭС.

Кроме того, Росгвардия совместно с Минобороны и Пограничной службой ФСБ нарастила силы и средства "для эффективного решения задач по борьбе с диверсионно-разведывательными группами ВСУ в Курской и Белгородской областях".

В распоряжение оперативного штаба под руководством губернатора Курской области были выделены дополнительные силы.

Фото: From Wikimedia Commons/ Victor Korniyenko (GNU Free Documentation License)