Украина провела очередную "вероломную атаку" против мирного населения в Курске

Ночью 11 августа в Курске произошла серия ракетных ударов со стороны ВСУ. Город был атакован, и в воздухе раздались взрывы. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов назвал это событие "очередной вероломной атакой". По его словам, в результате атаки нет погибших.
Смирнов подчеркнул, что враг совершил очередную атаку на мирное население. В городе есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь. К счастью, по его словам, нет погибших.
Он добавил, что в городе ведется совместная работа с силовыми структурами, и ситуация находится на контроле. Врио губернатора призвал жителей соблюдать все меры безопасности, связанные с ракетной опасностью, атаками беспилотников и укрываться.
В ночь на 11 августа одна из сбитых украинских ракет упала у жилого дома в Курске. На данный момент известно о 13 пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии. 15 человек были спасены.
В Курской области, а также в Брянской и Белгородской областях в ночь на 10 августа ввели режим контртеррористической операции.
Фото: From Wikimedia Commons/ Militaryunit.a2943 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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