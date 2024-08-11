Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 87,992
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 95,1844
Смирнов назвал очередное нападение на Курск
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Украина провела очередную "вероломную атаку" против мирного населения в Курске

Смирнов назвал очередное нападение на Курск "вероломной атакой"

Ночью 11 августа в Курске произошла серия ракетных ударов со стороны ВСУ. Город был атакован, и в воздухе раздались взрывы. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов назвал это событие "очередной вероломной атакой". По его словам, в результате атаки нет погибших.

Смирнов подчеркнул, что враг совершил очередную атаку на мирное население. В городе есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь. К счастью, по его словам, нет погибших.

Он добавил, что в городе ведется совместная работа с силовыми структурами, и ситуация находится на контроле. Врио губернатора призвал жителей соблюдать все меры безопасности, связанные с ракетной опасностью, атаками беспилотников и укрываться.

В ночь на 11 августа одна из сбитых украинских ракет упала у жилого дома в Курске. На данный момент известно о 13 пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии. 15 человек были спасены.

В Курской области, а также в Брянской и Белгородской областях в ночь на 10 августа ввели режим контртеррористической операции.

Фото: From Wikimedia Commons/ Militaryunit.a2943 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Китай жалуется на роботизированные автомобили

Китай жалуется на роботизированные автомобили

В китайском мегаполисе Ухань массовое внедрение беспилотных такси от техногиганта Baidu привело к значительным транспортным проблемам.

Читать полностью
В Бангладеш ограничили количества выдачи наличных банками

В Бангладеш ограничили количества выдачи наличных банками

Центробанк Бангладеш ввел ограничения на выдачу наличных средств коммерческими банками в течение ближайшей недели, как сообщает издание Dhaka Tribune. Банк Бангладеш распорядился ограничить выдачу наличных до 200 тысяч так (примерно 148 тысяч рублей) на одного клиента.

Читать полностью

Общество

Рэпера Blueface приговорили к 4-м годам тюрьмы

Рэпера Blueface приговорили к 4-м годам тюрьмы

Суд приговорил рэп-исполнителя Blueface к 4-м годам тюрьмы за нарушение условий испытательного срока по уголовному делу о нападении.

Читать полностью
Артистка Елена Борщева назвала себя строгой матерью

Артистка Елена Борщева назвала себя строгой матерью

Известная артистка и звезда Comedy Woman Елена Борщева рассказала о своей жизни как матери и поделилась трудностями воспитания детей.

Читать полностью

Новости