Алаудинов назвал остановленные под Курском бригады ВСУ

Командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов назвал бригады, наступление которых удалось остановить российской армии в Курской области. Соответствующее заявление чеченский командир сделал в своем Telegram-канале.

"Я сказал, что мы вас будем уничтожать — мы вас уничтожаем пачками. 61-я бригада, 80-я, 82-я уже, как говорится, захлебнулись в своей крови", — заявил генерал-майор российской армии.

Он также добавил, что украинское военное командование перебросило на курское направление еще две бригады: 92-ю и 95-ю, наступление которых ВС РФ также смогли остановить. По словам Алаудинова, вместо того, чтобы сдаться, военнослужащие ВСУ снимают пропагандистские ролики.

Стоит отметит, что с 6 августа Алаудинов является одним из основных информаторов происходящего в Курской области. Основную сводку с курского направления передает Минобороны России.

Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine