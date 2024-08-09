Командир чеченского спецназа сообщил неутешительные новости из Курской области

На данный момент ситуация в Курской области, где продолжаются боевые действия, вследствие нападения украинской армии, достаточно тяжелая, но не критическая. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал командир чеченского спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
"Ситуация достаточно тяжелая, но не критическая", — констатирует замначальника Главного военно-политического управления российской армии.
По его словам, чеченский спецназ вместе с другими подразделениями российской армии выставляют максимально возможные опорные пункты, где-то удается зачистить территорию от ВСУ.
Украинская армия напала на Курскую область утром 6 августа. Боевые действия продолжаются на этом направлении по сей день. По последним данным Минобороны России, ВСУ потеряли во время боестолкновений в Курской области 660 человек, а также свыше 80 единиц военной техники, среди которых танки, БТР и БМП.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Вадим Гришанкин (Vadim Grishankin)
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