Главком ВСУ Александр Сырский заявил на одной из встреч с военнослужащими Украины, что Организация Североатлантического договора имеет непосредственное отношение к подготовке диверсии на российской атомной электростанции — Курской АЭС. Об этом рассказал РИА Новости пленный украинский военный Михаил Шкода.

Военнопленный сообщил агентству о том, что украинский военачальник посетил расположение девятой разведроты 82-й бригады за сутки до того, как Вооружённые силы Украины совершили атаку на субъект Российской Федерации — Курскую область. На той встрече он дал задание украинским боевикам проникнуть на российскую атомную электростанцию и подложить там взрывчатое вещество.

Михаил Школа добавил, что Сырский тогда сообщил, что подготовку этой операции осуществляли сотрудники международной военно-политической организации НАТО. Готовились они совместно со специалистами Украины. Кроме того, по словам военнопленного, главком ВСУ утверждал, что всё пройдёт успешно.

Фото: Flickr / Arlington National Cemetery (Public Domain Mark)