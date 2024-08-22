Российские войска уничтожили под Курском американский танк

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили во время боев в Курской области американский танк Abrams. Об этом сообщил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов в видео, которое он выложил в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что на курском направлении ситуация находится под контролем.
"Противник активных боевых действий сегодня не предпринимал, но в то же самое время мы подбили с десяток единиц техники, там и пикапы, и, как говорится, танк один сегодня Abrams", -заявил заместитель главы Главного военно-политического управления российской армии.
Также он добавил, что российская армия подбила несколько единиц артиллерийских установок различного калибра, а также несколько пунктов управления ВСУ. По его словам, сейчас дела для российской армии на курском направлении идут хорошо.
Фото: dvidshub.net/Staff Sgt. Gregory Stevens
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