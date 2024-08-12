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Военные следователи оказывает проводят консультации с жителями Курской области
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Военные следователи изучают подробности дела с пострадавшими в Курской области

Военные следователи оказывает проводят консультации с жителями Курской области

Военные следователи оказывают всестороннюю поддержку пострадавшим жителям Курской области, включая консультации и помощь в решении различных вопросов, сообщила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета РФ, в интервью РИА Новости.

Петренко подчеркнула, что в рамках расследования уголовного дела следователи активно взаимодействуют с пострадавшими, признавая их потерпевшими, и предоставляют им необходимую помощь, особенно тем, кто был вынужден покинуть свои дома из-за сложившейся ситуации.

Напомним, что в минувшую среду начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о попытке наступления украинских войск в Курской области 6 августа. По его словам, подразделения ВСУ численностью до тысячи человек пытались захватить российскую территорию, но их продвижение было остановлено. Герасимов заверил, что операция в Курской области будет продолжена до полного разгрома противника и выхода на государственную границу.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал действия киевского режима как очередную масштабную провокацию, отметив неизбирательные обстрелы, в том числе по гражданским объектам. Светлана Петренко также сообщала о возбуждении уголовных дел, в частности, по статьям о терроризме и убийствах, после нападения ВСУ на приграничные районы Курской области. Российские следователи устанавливают личности украинских военных, причастных к обстрелам мирных жителей.

В Курской, Белгородской и Брянской областях продолжает действовать режим контртеррористической операции, направленный на обеспечение безопасности граждан и предотвращение терактов со стороны украинских диверсионно-разведывательных групп.

Фото: From Wikimedia Commons/ Georg Pik (public domain)

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