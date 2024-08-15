Уполномоченный по правам ребенка заявил о необходимости психологической помощи семьям Курска

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова подчеркнула, что психологическое состояние семей с детьми в Курской области сейчас очень тяжелое. Она отметила, что важно объединить усилия для помощи им и подключить к работе психологов, кризисных психологов и психотерапевтов.
Мария Львова-Белова обратила внимание на то, что дети также trảiвают серьезные психологические травмы. Они часто плачут по ночам, не отпускают родителей и ходят за ними, держась за них. Это говорит о том, что детям необходимо оказать психологическую помощь, чтобы они могли справиться с этой ситуацией.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка подчеркнула, что сейчас самое главное - объединение усилий для помощи семьям с детьми. Она отметила, что общественные деятели и государственные чиновники должны работать вместе, чтобы поддержать эти семьи и оказать им психологическую помощь.
Мария Львова-Белова также подчеркнула, что работа психологов, кризисных психологов и психотерапевтов должна быть направлена на то, чтобы помочь детям и семьям справиться с психологическими травмами и вернуться к нормальной жизни.
Фото: From Wikimedia Commons/ Christine Cabalo
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