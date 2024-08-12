ВРИО губернатора Курской области заявил Путину о возведении 40 километров противотанкового рва под Курском

На встрече с президентом России Владимиром Путиным ВРИО губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о завершении работ по созданию противотанкового рва на территории региона. Из планируемых 46 километров уже выполнено 40 километров. Кроме того, в области началось обустройство 40 контрольно-пропускных пунктов.
Валерий Герасимов, глава Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, ранее заявил, что утром 6 августа группа до тысячи украинских военнослужащих предприняла попытку наступления с целью захвата земель в Курской области, однако их продвижение было остановлено. Герасимов подчеркнул, что военная операция в этом районе будет продолжена до полного разгрома вражеских сил и достижения государственной границы.
Президент Путин, обсуждая обстановку в Курской области, указал на то, что украинское руководство осуществило новую крупномасштабную провокацию, осуществляя обстрелы, в том числе по объектам гражданской инфраструктуры.
Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России, сообщила о возбуждении уголовных дел в связи с нападениями на приграничные районы Курской области, включая обвинения в терроризме и убийствах. Ведется расследование для установления личностей украинских военных, отдававших и выполнявших приказы о нападениях на мирные объекты.
Для защиты населения и предотвращения террористических актов со стороны украинских диверсионно-разведывательных групп в Курской, а также в Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.
Фото: From Wikimedia Commons/ Ministry of Defence of the Russian Federation
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