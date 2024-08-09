Не подтвердилось, что арендодатели в Курсе принялись наживаться на беженцах из Суджи

В четверг "Лента.ру" опровергла резкое подорожание съёмного жилья в Курске, о котором 7 августа сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости".

Принадлежащее Ксении Собчак СМИ выложило видео, на котором жительница Суджи с размытым лицом и изменённым голосом матом жалуется на стоимость аренды квартир в Курске, которую якобы пользуясь случаем взвинтили собственники.

"Лента.ру" при участии ресурса по борьбе с фейками "Лапша Медиа" проверила объявления на популярных сервисах по поиску жилья и убедилась, что цены на долгосрочную аренду не повышались: самую непритязательную "однушку" можно снять за 7 тысяч рублей в месяц, а в среднем арендная плата в Курске варьируется от 14 до 20 тысяч рублей.