Куркумин — природный щит: специя, которая борется с болезнями на клеточном уровне
Ярко-жёлтая специя с восточным ароматом — куркума — давно вышла за рамки просто приправы. Терапевт Ирина Никулина в интервью "Газете.Ru" рассказала, почему куркума полезна для печени, как её правильно употреблять и кому она может навредить.
Куркумин — мощный природный защитник
Главное действующее вещество куркумы — полифенол куркумин. По словам врача, он обладает целым спектром полезных свойств:
- иммуностимулирующим;
- противовоспалительным;
- антисептическим и антиоксидантным;
- обезболивающим и нейропротекторным;
- а также — противораковым.
"Куркумин доказал свою эффективность при терапии многих болезней — от заболеваний печени и суставов до ряда женских репродуктивных расстройств", — поясняет Никулина.
Как усилить действие куркумы?
Одной куркумы недостаточно — важно правильно сочетать её с другими продуктами, чтобы полезные вещества действительно усваивались:
- Чёрный перец: содержащийся в нём пиперин повышает биодоступность куркумина на 2000%;
- Жиры: куркуму лучше есть с пищей, богатой жирами (например, с авокадо, орехами или маслами) — это также улучшает усвоение.
- Рекомендованная максимальная доза куркумы в сутки — не более 12 граммов.
Кому куркума может навредить?
При всех плюсах, куркума подходит не всем. Её не стоит употреблять:
- натощак, если у вас пониженное давление;
- при проблемах с ЖКТ — особенно при обострении холецистита или желчнокаменной болезни;
- людям с нарушением свёртываемости крови или тем, кто принимает препараты, влияющие на кровь.
Куркумин стимулирует выработку желчи и разжижает кровь, что при ряде заболеваний может быть опасно.
