Куркумин — природный щит: специя, которая борется с болезнями на клеточном уровне

Ярко-жёлтая специя с восточным ароматом — куркума — давно вышла за рамки просто приправы. Терапевт Ирина Никулина в интервью "Газете.Ru" рассказала, почему куркума полезна для печени, как её правильно употреблять и кому она может навредить.

Куркумин — мощный природный защитник

Главное действующее вещество куркумы — полифенол куркумин. По словам врача, он обладает целым спектром полезных свойств:

иммуностимулирующим;

противовоспалительным;

антисептическим и антиоксидантным;

обезболивающим и нейропротекторным;

а также — противораковым.

"Куркумин доказал свою эффективность при терапии многих болезней — от заболеваний печени и суставов до ряда женских репродуктивных расстройств", — поясняет Никулина.

Как усилить действие куркумы?

Одной куркумы недостаточно — важно правильно сочетать её с другими продуктами, чтобы полезные вещества действительно усваивались:

Чёрный перец: содержащийся в нём пиперин повышает биодоступность куркумина на 2000%;

Жиры: куркуму лучше есть с пищей, богатой жирами (например, с авокадо, орехами или маслами) — это также улучшает усвоение.

Рекомендованная максимальная доза куркумы в сутки — не более 12 граммов.

Кому куркума может навредить?

При всех плюсах, куркума подходит не всем. Её не стоит употреблять:

натощак, если у вас пониженное давление;

при проблемах с ЖКТ — особенно при обострении холецистита или желчнокаменной болезни;

людям с нарушением свёртываемости крови или тем, кто принимает препараты, влияющие на кровь.

Куркумин стимулирует выработку желчи и разжижает кровь, что при ряде заболеваний может быть опасно.