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Рецепт приготовления целой курицы в духовке
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  • Опубликована сегодня в 11:20

Как запечь целую курицу, чтобы она получилась сочной: простой рецепт

Рецепт приготовления целой курицы в духовке

Предлагаем попробовать приготовить целую курицу в духовке. Хотя для приготовления целой курицы может потребоваться немного больше времени, это определенно того стоит, потому что вкус получается потрясающий.

Разогрейте духовку

Включите духовку и установите ее примерно на 200 градусов.

Подготовьте курицу

Достаньте из холодильника целую курицу. Убедитесь, что она разморозилась. Промокните насухо бумажными полотенцами.

Приправьте

Посыпьте курицу солью и перцем. Вы также можете добавить травы или специи, которые вам нравятся. Натрите ими курицу, чтобы она получилась вкусной.

Добавьте немного аромата внутрь

Если вы хотите больше вкуса, положите внутрь курицы такие ингредиенты, как ломтики лимона, чеснок или травы.

Выложите на форму

Используйте форму для запекания. Положите туда курицу, а также положите вокруг нее овощи, такие как морковь или картофель.

Готовьте в духовке

Поставьте противень в разогретую духовку. Готовьте около 20 минут на каждые полкило курицы. Итак, если ваша курица весит 2 килограмма, готовьте ее около 80 минут.

Проверьте готовность

Чтобы проверить, приготовлено ли мясо, проткните его и убедитесь, что сок течет прозрачным.

Фото: flickr.com/jules (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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