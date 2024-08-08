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Турецкий куриный суп: вкусный, сытный и ароматный
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Готовим дома турецкий куриный суп: наваристый, ароматный и необыкновенно вкусный

Турецкий куриный суп: вкусный, сытный и ароматный

Этот наваристый и сытный куриный супчик родом из Турции. Мука придаёт ему густоты, но при желании ёе можно исключить из рецепта. В оригинальное блюдо добавляют пасту птитим, но вы можете использовать любые мелкие макароны или вермишель. При подаче суп украшают свежей зеленью, например укропом.

Ингредиенты:

  • куриное филе - 500 г,
  • лук репчатый - 1 шт.,
  • морковь - 1 шт.,
  • стебли сельдерея - 1 шт.,
  • перец болгарский - 1 шт.,
  • мелкая паста - 100 г,
  • мука - 3 ст. л.,
  • чеснок - 2 зубчика,
  • сушёный розмарин - 1 ч. л.
  • сушёная перушка - 1 ч. л.
  • сливочное масло - 50 г,
  • растительное масло - пара ложек для жарки,
  • соль, перец - по вкусу,
  • лавровый лист - 2-3 шт.,
  • свежая зелень - любая.

Приготовление:

  1. Филе промыть, обсушить бумажными полотенцами и нарезать некрупным кубиком. Сложить в миску, посолить и поперчить по вкусу, добавить розмарин и 1 ст. л. муки. Все перемешать и оставить на 30 минут.
  2. Мелко нашинковать лук и чеснок. Морковь натереть на крупной терке. Стебель сельдерея нарезать тонкими ломтиками, перец - кубиком.
  3. В кастрюле разогреть 2 ст. л. растительного масла, добавить сливочное и обжаривать лук 3 минуты.
  4. Добавить сельдерей, через минуту - морковь, обжаривать 5 минут. Добавить перец и чеснок. Обжаривать ещё 5 минут.
  5. Добавить 2 ст. л. муки, обжаривать 1 минуту, постоянно помешивая.
  6. На сковороде в 1 ст. л. растительного масла обжарить кусочки курицы до румяности.
  7. В кастрюлю с овощами влить немного горячей воды, хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Долить воду и добавить курицу. Дать закипеть.
  8. Добавить в суп пасту птитим и варить 15 минут. Другие виды макарон варите в течение времени, указанного на упаковке. Добавить лавровый лист и сушёную петрушку.
  9. Когда паста готова, выключить плиту. Суп разлить по тарелкам и подавать с нарезанной зеленью.

Приятного аппетита!

Фото: Adobe Stock/chandlervid85.

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