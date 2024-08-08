Готовим дома турецкий куриный суп: наваристый, ароматный и необыкновенно вкусный

Этот наваристый и сытный куриный супчик родом из Турции. Мука придаёт ему густоты, но при желании ёе можно исключить из рецепта. В оригинальное блюдо добавляют пасту птитим, но вы можете использовать любые мелкие макароны или вермишель. При подаче суп украшают свежей зеленью, например укропом.

Ингредиенты:

куриное филе - 500 г,

лук репчатый - 1 шт.,

морковь - 1 шт.,

стебли сельдерея - 1 шт.,

перец болгарский - 1 шт.,

мелкая паста - 100 г,

мука - 3 ст. л.,

чеснок - 2 зубчика,

сушёный розмарин - 1 ч. л.

сушёная перушка - 1 ч. л.

сливочное масло - 50 г,

растительное масло - пара ложек для жарки,

соль, перец - по вкусу,

лавровый лист - 2-3 шт.,

свежая зелень - любая.

Приготовление:

Филе промыть, обсушить бумажными полотенцами и нарезать некрупным кубиком. Сложить в миску, посолить и поперчить по вкусу, добавить розмарин и 1 ст. л. муки. Все перемешать и оставить на 30 минут. Мелко нашинковать лук и чеснок. Морковь натереть на крупной терке. Стебель сельдерея нарезать тонкими ломтиками, перец - кубиком. В кастрюле разогреть 2 ст. л. растительного масла, добавить сливочное и обжаривать лук 3 минуты. Добавить сельдерей, через минуту - морковь, обжаривать 5 минут. Добавить перец и чеснок. Обжаривать ещё 5 минут. Добавить 2 ст. л. муки, обжаривать 1 минуту, постоянно помешивая. На сковороде в 1 ст. л. растительного масла обжарить кусочки курицы до румяности. В кастрюлю с овощами влить немного горячей воды, хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Долить воду и добавить курицу. Дать закипеть. Добавить в суп пасту птитим и варить 15 минут. Другие виды макарон варите в течение времени, указанного на упаковке. Добавить лавровый лист и сушёную петрушку. Когда паста готова, выключить плиту. Суп разлить по тарелкам и подавать с нарезанной зеленью.

Приятного аппетита!

Фото: Adobe Stock/chandlervid85.