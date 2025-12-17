Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Итуруп Остров
Итуруп Остров
© commons.wikimedia.org by Vera.vvo is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Происшествия
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:35

Курильская дуга напомнила о себе: подземный толчок без разрушений, но не без смысла

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья Курил — сейсмологи

Сейсмическая активность вновь напомнила о себе в районе Курильских островов, где подземные толчки могли почувствовать жители одного из населённых пунктов. Землетрясение произошло в акватории Тихого океана у побережья Сахалинской области. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные сейсмологов.

Землетрясение у Курильских островов

Сейсмособытие магнитудой 5,3 было зафиксировано у побережья Курильской гряды. По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился в 155 километрах восточнее села Малокурильское. Очаг землетрясения залегал на глубине около 13 километров, что характерно для данного сейсмоактивного региона.

Подземные толчки могли быть ощутимы на острове Шикотан. Там, по оценке сейсмологов, интенсивность колебаний достигала до 3 баллов, что относится к слабым, но заметным для населения землетрясениям.

Оценка специалистов и последствия

На сейсмостанции "Южно-Сахалинск" уточнили параметры произошедшего события и отметили, что подобные землетрясения не являются редкостью для Курильских островов. Регион расположен в зоне активного взаимодействия литосферных плит, что регулярно приводит к подземным толчкам различной силы.

"Магнитуды: 5,3. <…> Могли ощутить на Шикотане до 3 баллов", — сообщили на сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

Ситуация в населённых пунктах

Информации о разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки, оценивая возможное развитие афтершоковой активности.

В экстренных службах региона подчёркивают, что ситуация находится под контролем, а жизненно важная инфраструктура Курильских островов продолжает функционировать в штатном режиме.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Атака дронов нарушает работу критической инфраструктуры — Слюсарь 15.12.2025 в 8:04
Атака без прямого попадания, но с тяжёлыми последствиями: районы Ростовской области остались без воды

Повреждение ЛЭП после атаки беспилотников привело к остановке водозабора в Каменском районе и оставило без воды несколько населённых пунктов.

Читать полностью » Режим повышенной готовности вводят на Южных Курилах из-за циклона — ТАСС 15.12.2025 в 4:26
Разрушительный ветер и ожидание худшего: власти Южных Курил ввели режим готовности

Ураганный циклон с ветром свыше 35 м/с вызвал отключения света и повреждения домов на Южных Курилах, вынудив службы работать в режиме ЧС.

Читать полностью » Росавиация вводит ограничения на полёты в трёх аэропортах юга России — ТАСС 15.12.2025 в 3:40
Южное направление сорвалось за одну ночь: аэропорты ушли в режим ограничений

Аэропорты Владикавказа, Магаса и Грозного временно приостановили приём и отправку самолётов из-за ограничений, введённых для безопасности полётов.

Читать полностью » МЧС: На поиски пропавших у Ослянки туристов направили 22 спасателя 14.12.2025 в 23:07
Снег, метель и тишина: у горы Ослянка вторые сутки ищут пропавших туристов

У горы Ослянка продолжаются поиски группы туристов из Свердловской области: людей ищут спасатели и волонтёры, операции мешают метель и мороз.

Читать полностью » В Свердловской области ищут группу из 13 снегоходчиков, не вернувшихся с маршрута — Известия 14.12.2025 в 20:07
Следы есть, связи нет: загадочное исчезновение 13 снегоходчиков в Свердловской области

В горах Свердловской области ищут 13 снегоходчиков, пропавших после выхода на Ослянку. Что известно о маршруте и почему поиски зашли в тупик.

Читать полностью » Аэропорт Чебоксары изменил режим работы для обеспечения безопасности — Росавиация 13.12.2025 в 4:36
Режим повышенной осторожности: в чебоксарском аэропорту срочно изменили правила полётов

В аэропорту Чебоксар временно ограничили прием и выпуск самолетов. Мера введена для обеспечения безопасности полетов — сроки восстановления не названы.

Читать полностью » В Нерюнгри 11 детей доставили в больницу после инцидента в бассейне — Минздрав Якутии 13.12.2025 в 4:36
Тренировка закончилась скорой: в бассейне Якутии зафиксировано отравление детей

В бассейне Нерюнгри произошло отравление хлором: пострадали 13 детей. Медики оказали помощь и оценили их состояние как удовлетворительное.

Читать полностью » Москвич получил инфаркт после употребления свинины 12.12.2025 в 13:37
Обычный ужин закончился реанимацией: в Москве зафиксирован редкий инфаркт после еды

В Москве зафиксировали редкий медицинский случай: у мужчины после употребления свинины развился инфаркт, вызванный тяжёлой аллергической реакцией.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
В мире под угрозой исчезновения находятся более 44 тысяч видов — Science Times
Спорт и фитнес
Мышцы перестают расти при работе с одинаковой нагрузкой — The Conversation
Садоводство
Зимний вереск цветёт розовыми и белыми цветками — садоводы
ДФО
Школьники Камчатки будут сдавать меньше экзаменов для поступления в колледжи — Омарова
FPV-дроны ВДВ уничтожили САУ и БТР М113 в Запорожской области — Минобороны РФ
Экономика
Использование резервов РФ подрывает доверие к финансовой системе ЕС — Дмитриев
ДФО
МЧС ограничило движение на 80 километрах региональной трассы
Артиллерия РФ уничтожила опорные пункты ВСУ в застройке Гуляйполя — Минобороны РФ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet