Курильская дуга напомнила о себе: подземный толчок без разрушений, но не без смысла

Сейсмическая активность вновь напомнила о себе в районе Курильских островов, где подземные толчки могли почувствовать жители одного из населённых пунктов. Землетрясение произошло в акватории Тихого океана у побережья Сахалинской области. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные сейсмологов.

Землетрясение у Курильских островов

Сейсмособытие магнитудой 5,3 было зафиксировано у побережья Курильской гряды. По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился в 155 километрах восточнее села Малокурильское. Очаг землетрясения залегал на глубине около 13 километров, что характерно для данного сейсмоактивного региона.

Подземные толчки могли быть ощутимы на острове Шикотан. Там, по оценке сейсмологов, интенсивность колебаний достигала до 3 баллов, что относится к слабым, но заметным для населения землетрясениям.

Оценка специалистов и последствия

На сейсмостанции "Южно-Сахалинск" уточнили параметры произошедшего события и отметили, что подобные землетрясения не являются редкостью для Курильских островов. Регион расположен в зоне активного взаимодействия литосферных плит, что регулярно приводит к подземным толчкам различной силы.

"Магнитуды: 5,3. <…> Могли ощутить на Шикотане до 3 баллов", — сообщили на сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

Ситуация в населённых пунктах

Информации о разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки, оценивая возможное развитие афтершоковой активности.

В экстренных службах региона подчёркивают, что ситуация находится под контролем, а жизненно важная инфраструктура Курильских островов продолжает функционировать в штатном режиме.