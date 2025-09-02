Мед и соевый соус: простой маринад, который перевернёт представление о курице
Представьте: нежная курица, запеченная до золотистой корочки, с неповторимым вкусом меда и соевого соуса. Хотите узнать, как приготовить это блюдо, которое покорит всех гостей? Давайте разберемся шаг за шагом!
Ингредиенты для маринада и курицы
- Курица (около 1,5 кг) — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика.
- Мед (жидкий) — 2 ст. л.
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Имбирь (свежий корень 2 см или 1/2 ч. л. порошка) — 20 г.
- Черный перец молотый (свежемолотый) — по вкусу.
Пошаговое приготовление
Подготовка маринада. Возьмите жидкий мед — если он засахарился, растопите на медленном огне или в микроволновке, затем охладите. Имбирь и чеснок натрите на мелкой терке (или пропустите чеснок через пресс). Можно заменить свежие ингредиенты на порошки: по 1/2 ч. л. каждого.
Смешивание. В миске соедините мед, соевый соус, оливковое масло, имбирь, чеснок и перец. Перемешайте тщательно, чтобы масло равномерно распределилось. Подготовка курицы. Промойте птицу и обсушите бумажными полотенцами. Натрите маринадом снаружи и внутри, используя весь соус.
Маринование. Поставьте курицу в холодильник на 1–2 часа (или лучше на ночь). За 30 минут до запекания разогрейте духовку до 180°C.
Запекание. Выложите курицу спинкой вверх в форму или на противень с пергаментом. Свяжите ножки для удобства. Запекайте, поливая соком со дна каждые 10 минут. Через 25–30 минут переверните и продолжайте еще 30 минут, пока грудка не зарумянится.
Проверка готовности. Проткните курицу ножом — сок должен быть прозрачным. Если чеснок или имбирь подгорают, смахните их.
Советы и идеи
- Поливка соком делает курицу сочнее и корочку красивее.
- Подавайте с запеченным картофелем и морковью для полного удовольствия.
- Время запекания зависит от духовки — следите внимательно.
