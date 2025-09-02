Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Куриный окорочок
Куриный окорочок
© commons.wikimedia.org by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 1:50

Мед и соевый соус: простой маринад, который перевернёт представление о курице

Как запечь курицу в медово-соевом маринаде

Представьте: нежная курица, запеченная до золотистой корочки, с неповторимым вкусом меда и соевого соуса. Хотите узнать, как приготовить это блюдо, которое покорит всех гостей? Давайте разберемся шаг за шагом!

Ингредиенты для маринада и курицы

  • Курица (около 1,5 кг) — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика.
  • Мед (жидкий) — 2 ст. л.
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Имбирь (свежий корень 2 см или 1/2 ч. л. порошка) — 20 г.
  • Черный перец молотый (свежемолотый) — по вкусу.

Пошаговое приготовление

Подготовка маринада. Возьмите жидкий мед — если он засахарился, растопите на медленном огне или в микроволновке, затем охладите. Имбирь и чеснок натрите на мелкой терке (или пропустите чеснок через пресс). Можно заменить свежие ингредиенты на порошки: по 1/2 ч. л. каждого.

Смешивание. В миске соедините мед, соевый соус, оливковое масло, имбирь, чеснок и перец. Перемешайте тщательно, чтобы масло равномерно распределилось. Подготовка курицы. Промойте птицу и обсушите бумажными полотенцами. Натрите маринадом снаружи и внутри, используя весь соус.

Маринование. Поставьте курицу в холодильник на 1–2 часа (или лучше на ночь). За 30 минут до запекания разогрейте духовку до 180°C.

Запекание. Выложите курицу спинкой вверх в форму или на противень с пергаментом. Свяжите ножки для удобства. Запекайте, поливая соком со дна каждые 10 минут. Через 25–30 минут переверните и продолжайте еще 30 минут, пока грудка не зарумянится.

Проверка готовности. Проткните курицу ножом — сок должен быть прозрачным. Если чеснок или имбирь подгорают, смахните их.

Советы и идеи

  • Поливка соком делает курицу сочнее и корочку красивее.
  • Подавайте с запеченным картофелем и морковью для полного удовольствия.
  • Время запекания зависит от духовки — следите внимательно.

Кабачковый рулет с фаршем запекают в духовке по новому рецепту сегодня в 1:02

Фарш в кабачках как волшебная палочка: быстрый способ выделиться на празднике без лишних затрат

Рулет из кабачков с фаршем — яркая закуска, которая легко готовится и прекрасно смотрится на столе. Узнайте, как сделать его сочным и вкусным в духовке!

Читать полностью » Как приготовить ванильный пудинг сегодня в 0:59

От простой кастрюли до десертного восторга: как ванильный пудинг меняет представление о сладком

Узнайте, как приготовить ванильный пудинг — нежный десерт с кремовой текстурой и ароматом ванили. Легкий рецепт, который украсит любой стол и порадует близких.

Читать полностью » Приготовьте бутерброды с кабачками и помидорами по рецепту кулинарных экспертов сегодня в 0:47

Бутерброды с кабачками и помидорами: тайный рецепт, который меняет семейный ужин навсегда

Узнайте, как быстро и просто приготовить вкусные бутерброды с кабачками и помидорами — идеальный вариант для завтрака, перекуса или праздничного стола.

Читать полностью » Рецепт куриных наггетсов без фастфуда: филе, кляр и обжарка на сковороде сегодня в 0:26

Секрет хрустящей корочки: курица дома получается как в ресторане

Хрустящая курица в кляре за 15 минут: простой рецепт из доступных ингредиентов, который превратит ужин в настоящий праздник вкуса.

Читать полностью » Врачи назвали продукты, которые помогают пожилым людям сохранять энергию и здоровье вчера в 23:13

Продукты, которые поддержат кости, сердце и мозг после 65

С возрастом энергии становится меньше, но правильные продукты помогают её вернуть. Учёные выделили четыре продукта, которые стоит включать в рацион.

Читать полностью » Учёные из Тегеранского университета: две горсти этого ореха в день уменьшают повреждения от свободных радикалов вчера в 23:04

Две горсти этих орехов в день снижают повреждения клеток

Миндаль признан самым полезным орехом. Учёные доказали: две горсти в день помогают защитить клетки от повреждения и снизить уровень оксидативного стресса.

Читать полностью » Диетолог Гинзбург назвал полезные свойства ежевики и ограничения в её употреблении вчера в 23:01

Любимая сладость, которая оборачивается болью: когда ежевика становится врагом желудка

Ежевика укрепляет иммунитет и полезна для сердца, но при гастрите и язве может навредить. Диетолог объяснил, кому стоит есть её осторожно.

Читать полностью » Эксперты: сладкая газировка не может заменить квас или кефир в традиционной окрошке вчера в 22:29

Чем квас и кефир лучше газировки: настоящая ценность классической окрошки

Иностранцы заменили квас и кефир в окрошке на колу. Получился странный эксперимент: вкус несбалансированный, пользы никакой, зато сахара предостаточно.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Йога снижает стресс и уровень тревожности — данные исследований
Садоводство

Срезка базилика каждые две недели помогает продлить урожай
Спорт и фитнес

Эксперт NASM Энджи Миллер назвала главные причины популярности женских спортзалов
Дом

Дизайнеры советуют использовать зелёный и синий для создания уюта в интерьере
Еда

Кулинары Simply Recipes показали новый способ приготовления яичницы
Авто и мото

В Германии за год уволили 114 тыс. работников автопрома и смежных отраслей — Destatis
Туризм

Исследование QinetiQ: бороды пилотов мешают герметичности кислородных масок, Qantas обсуждает запрет
Наука и технологии

Учёные Наньянского университета в Сингапуре создали экологичную бумагу из пыльцы
