Мед и соевый соус: простой маринад, который перевернёт представление о курице

Представьте: нежная курица, запеченная до золотистой корочки, с неповторимым вкусом меда и соевого соуса. Хотите узнать, как приготовить это блюдо, которое покорит всех гостей? Давайте разберемся шаг за шагом!

Ингредиенты для маринада и курицы

Курица (около 1,5 кг) — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика.

Мед (жидкий) — 2 ст. л.

Соевый соус — 2 ст. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Имбирь (свежий корень 2 см или 1/2 ч. л. порошка) — 20 г.

Черный перец молотый (свежемолотый) — по вкусу.

Пошаговое приготовление

Подготовка маринада. Возьмите жидкий мед — если он засахарился, растопите на медленном огне или в микроволновке, затем охладите. Имбирь и чеснок натрите на мелкой терке (или пропустите чеснок через пресс). Можно заменить свежие ингредиенты на порошки: по 1/2 ч. л. каждого.

Смешивание. В миске соедините мед, соевый соус, оливковое масло, имбирь, чеснок и перец. Перемешайте тщательно, чтобы масло равномерно распределилось. Подготовка курицы. Промойте птицу и обсушите бумажными полотенцами. Натрите маринадом снаружи и внутри, используя весь соус.

Маринование. Поставьте курицу в холодильник на 1–2 часа (или лучше на ночь). За 30 минут до запекания разогрейте духовку до 180°C.

Запекание. Выложите курицу спинкой вверх в форму или на противень с пергаментом. Свяжите ножки для удобства. Запекайте, поливая соком со дна каждые 10 минут. Через 25–30 минут переверните и продолжайте еще 30 минут, пока грудка не зарумянится.

Проверка готовности. Проткните курицу ножом — сок должен быть прозрачным. Если чеснок или имбирь подгорают, смахните их.

Советы и идеи