© freepik.com is licensed under Free More Info
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:36

Курьеры в преступных схемах: не те, кем они кажутся — кто на самом деле скрывается за этими ролями

МВД РФ назвало возрастные группы курьеров в мошеннических схемах

Роль курьера в мошеннических схемах часто выполняют разные люди, однако, по данным МВД РФ, выделяются три возрастные группы, наиболее часто вовлечённые в такие преступления. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства.

Возрастные группы курьеров

Практика показывает, что роль курьера в мошеннических схемах чаще всего берут на себя люди разных возрастных категорий. Однако МВД выделяет три наиболее распространённых возрастные группы:

  1. 16-24 года - это чаще всего мужчины из регионов России и стран СНГ, которые не имеют стабильной работы и сталкиваются с финансовыми трудностями. Мошенники вербуют таких курьеров через Telegram, предлагая оплату от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей за операцию. Мотивация заключается в лёгком и быстром заработке, а также убеждении, что риски минимальны или вовсе отсутствуют.

  2. 30-39 лет - это категория людей, часто с криминальным прошлым или зависимостями. Такие курьеры осознают риски, не поддаются заблуждениям и понимают суть своего участия в преступлениях. Эти люди ищут противоправный заработок и осознают, что работают "в тени". Они выполняют задачи, такие как перевозка или передача наличных, осознавая, что это их источник дохода.

  3. 50 лет и старше - в этой возрастной группе чаще всего курьерами становятся пожилые люди, в основном женщины. Их часто обманывают и лишают сбережений, после чего под угрозами и давлением заставляют выполнять "поручения" — перевозить деньги или встречаться с другими участниками преступной схемы. Эти люди действуют из страха, считая, что они помогают банку или правоохранительным органам.

"Важно понимать: курьер — не "пешка", а полноценный участник преступления. Обещания лёгкого заработка или истории про "операции правоохранителей" заканчиваются уголовной ответственностью и взысканием похищенных средств", — заключили в МВД.

Таким образом, на роль курьера в мошеннических схемах могут попасть люди разных возрастных категорий. МВД напоминает, что участие в таких преступлениях влечёт за собой не только уголовную ответственность, но и значительные финансовые потери для потерпевших. Важно осознавать риски и не поддаваться на обещания лёгких заработков или убеждения, что они действуют в интересах правоохранительных органов.

