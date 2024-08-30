Вейпы и электронные сигареты вызывают новую болезнь легких EVALI, симптомы схожи с COVID-19

Вейпы и электронные сигареты вызывают острое легочное повреждение, патологические изменения в легких курильщика, которые можно выявить при помощи компьютерной томографии. Об этом написал Минздрав России в своем Telegram-канале.
Как сообщает Минздрав, с началом пандемии коронавируса изучение болезни EVALI замедлилось из-за схожести вызываемых симптомов, а ее выявляемость остановила свой рост. Тем не менее, опасность данного заболевания для потребителей вейпов и электронных сигарет от этого не снижается.
Главным отличием EVALI от коронавируса считается нарушение пищеварительной системы. Также новое заболевание вызывает симптомы, во многом схожие с COVID-19: температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка.
По данным Росстата, за период с 2009 по 2023 количество курильщиков в РФ уменьшилось с 41% до 30% процентов. Однако проблема быстрого привыкания к никотинсодержащей продукции, особенно к вейпам и электронным сигаретам, остаётся, дополнили в Минздраве.
Фото: flickr. com/ TBEC Review (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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